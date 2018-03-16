На концерте исполнят симфонию Бетховена
Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии в качестве почётного гостя приглашён в Читу и Улан-Удэ. В программе выступления, которое пройдёт 23 марта на праздновании 80-летия Бурятской государственной филармонии, симфония № 5 Л.В. Бетховена, увертюра «Гебриды или Фингалова пещера» и концерт для скрипки с оркестром ми минор Ф. Мендельсона.
С такой же программой артисты выступят в Забайкальской краевой филармонии 21 марта. Иркутские музыканты вместе с лауреатом международных конкурсов, скрипачом Михаилом Почекиным откроют 43 международный фестиваль искусств «Цветущий багульник».
Концерты пройдут в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». К участию в проекте привлечены ведущие филармонии России, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Симфонический оркестр Иркутской филармонии выступит в Улан-Удэ
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