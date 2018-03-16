В нём будут применять практики «Чод» для лечения
Молодые учёные ВСГУТУ разрабатывают проект и бизнес-план буддийского центра. Учёные попросили главу Бурятии Алексея Цыденова на встрече с молодёжью подписать ходатайство на участие в конкурсе грантов президента России.
- В отличие от других подобных медицинских, религиозных организаций мы осуществляем практику «Чод», которая является уникальной на территории России. Строительство дугана позволит оказать помощь большому количеству больных страдающих от различных болезней, - пояснили участники.
Алексей Цыденов подчеркнул, что проект нужно изучить и проверить.
- Надо посмотреть, нам не нужно, чтобы были противоречия религиозные. Если это пахнет сектантством, то, конечно нет, - сказал глава Бурятии.
Ребята подтвердили, что официально относится к Сангхе России и документ понадобится им уже в марте.
- Тогда вопросов нет. Несите письмо завтра, - подчеркнул Алексей Цыденов.
В Бурятии хотят создать новый буддийский центр
Общество, Фото:
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