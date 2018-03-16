В Бурятии при 9 тыс. вакансий насчитывается 6,5 тыс. безработных

Сказывается дисбаланс спроса на высоковалифицированные кадры и уровня подготовленности соискателей
Вчера в Республиканском бизнес-инкубаторе прошла Республиканская ярмарка вакансий рабочих мест. За последние пять лет данное мероприятие посетило рекордное количество посетителей – около 3,7 тысячи человек, сообщает Республиканское агентство занятости населения.
- На ярмарке было представлено более 1200 вакансий от 60 работодателей республики. Работали презентационные и консультационные площадки. По оценке органов службы занятости населения, в течение двух недель после посещения ярмарки 25-30% соискателей найдут подходящую работу, - отмечают в агентстве.
На 15 марта в базе данных Центров занятости населения республики содержится свыше 9, тысячи вакансий. Из них постоянного характера – 6,8 тысячи, временного – 2,4 тысячи. Количество вакансий по Улан-Удэ составляет 5,1 тысячи, из них постоянного характера – 4 тысячи.
При этом на учёте органов службы занятости населения в качестве безработных граждан состоит 6,5 тысячи человек.
- Одной из главных причин дисбаланса спроса и предложения – это то, что в настоящее время спрос в основном на высоквалифицированных специалистов, тогда как состав безработных граждан зачастую люди без профессионального образования, утратившие свою квалификацию, не имеющие опыта работы по имеющееся профессии, - объясняют в Республиканском агентстве занятости населения.
На рынке труда востребованы врачи различных специализаций, учителя, инженеры, работники полиции, повара, продавцы, электрогазосварщики, монтёры пути и т.д.
Также, причиной незаполнения вакансий является несоответствие пожеланий соискателей к уровню заработной платы и предложений работодателей. Средний уровень оплаты труда по вакансиям, заявленным в органы службы занятости – 22 тысячи рублей.
Органами службы занятости населения предлагаются соискателям варианты работы в других регионах России, где заработная плата по вакансиям достигает до 140 тысяч рублей. Это вакансии вахтовым методом, то есть носят временный характер, и после окончания работ граждане возвращаются с заработком в республику.
В Бурятии при 9 тыс. вакансий насчитывается 6,5 тыс. безработных
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