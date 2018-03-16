Улан-удэнским школьникам напомнили об опасности тонкого льда на реках

Перед каникулами спасатели проводят беседы в школах



О правилах безопасности на водных объектах Улан-Удэ рассказывают школьникам специалисты городской-спасательной службы. Они посетили уже десять школ Улан-Удэ, в первую очередь классные уроки прошли в учебных заведениях, расположенных рядом с реками Уда и Селенга, с протоками и природными ключами. Речь идёт о школах № 8, 20, 23, 25, 31, 38, 44.



Спасатели напоминают школьникам об опасности выхода на лёд, сейчас с наступлением положительных температур он становится хрупким.



Подобные классные часы по безопасности будут продолжены, сообщили в Управлении по ЧС Улан-Удэ.

