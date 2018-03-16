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Студенческие отряды привлекут к благоустройству Иркутска

Общество, 
Планируется благоустроить 106 дворов и пять общественных территорий

Студенческие строительные отряды будут привлекать к благоустройству Иркутска в 2018 году. Об этом сообщил глава города Дмитрий Бердников на встрече со студенческим активом Байкальского государственного университета.

- Впервые в 2017 году подряд на проведение ремонтных работ в городском центре «Патриот» был доверен Иркутскому городскому штабу студенческих отрядов. Ребята также провели благоустройство большого двора по улице Баумана в Ленинском округе, - подчеркнул мэр.

Он отметил, что благоустройство Иркутска – это одно из приоритетных направлений работы администрации. В 2016 году, когда городу исполнилось 355 лет, в областном центре появились 42 новых парка и сквера, было отремонтировано 169 дворов, более 700 тысяч квадратных метров дорожного полотна и 45 тысяч квадратных метров тротуаров.

В обсуждениях проектов благоустройства приняли участие более 60 тысяч человек, а в интернет-голосовании за самый актуальный проект благоустройства – более 160 тысяч иркутян. В 2017 году в Иркутске началась реализация проекта «Формирование комфортной городской среды». Было благоустроено 13 общественных пространств и 208 дворовых территорий. В 87 дворах проведено комплексное благоустройство с ремонтом проездов и тротуаров, установкой современных детских и спортивных площадок, озеленением территорий.

Впервые в некоторых дворах провели освещение, оборудовали контейнерные площадки. В этом году участие в федеральном приоритетном проекте будет продолжено. Комплексно планируется благоустроить не менее 106 дворов и минимум пять общественных территорий, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
 
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