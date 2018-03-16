Студенческие отряды привлекут к благоустройству Иркутска

Планируется благоустроить 106 дворов и пять общественных территорий



Студенческие строительные отряды будут привлекать к благоустройству Иркутска в 2018 году. Об этом сообщил глава города Дмитрий Бердников на встрече со студенческим активом Байкальского государственного университета.



- Впервые в 2017 году подряд на проведение ремонтных работ в городском центре «Патриот» был доверен Иркутскому городскому штабу студенческих отрядов. Ребята также провели благоустройство большого двора по улице Баумана в Ленинском округе, - подчеркнул мэр.



Он отметил, что благоустройство Иркутска – это одно из приоритетных направлений работы администрации. В 2016 году, когда городу исполнилось 355 лет, в областном центре появились 42 новых парка и сквера, было отремонтировано 169 дворов, более 700 тысяч квадратных метров дорожного полотна и 45 тысяч квадратных метров тротуаров.



В обсуждениях проектов благоустройства приняли участие более 60 тысяч человек, а в интернет-голосовании за самый актуальный проект благоустройства – более 160 тысяч иркутян. В 2017 году в Иркутске началась реализация проекта «Формирование комфортной городской среды». Было благоустроено 13 общественных пространств и 208 дворовых территорий. В 87 дворах проведено комплексное благоустройство с ремонтом проездов и тротуаров, установкой современных детских и спортивных площадок, озеленением территорий.



Впервые в некоторых дворах провели освещение, оборудовали контейнерные площадки. В этом году участие в федеральном приоритетном проекте будет продолжено. Комплексно планируется благоустроить не менее 106 дворов и минимум пять общественных территорий, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

