Жителям Бурятии дали советы на случай подтопления участков

Подтопление, если его вовремя не предотвратить, может принести ущерб



В республике становится теплее, и снег тает активнее. Таяние снега может принести ущерб частному жилому массиву, если вовремя не предотвратить подтопление, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Бурятии.



Важно подготовиться заранее и выполнить необходимые мероприятия: очистить придомовую территории от снега, провести рыхление с целью таяния, выкопать водоотводы, заранее предусмотреть гидроизоляцию погребов и подвалов, вывезти снег с подворьев, очистить от снега и наледи канавы, сточные желоба, ливневую канализацию, водопропускные трубы, предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по возможности), ведра, лопаты и запастись мешками с песком.



В чрезвычайном ведомстве напоминают, что согласно правилам благоустройства собственники жилья, помещений, организаций обязаны обеспечить пропуск талых вод, проследить за водосточными трубами, чтобы они были очищены на территории их собственности.

