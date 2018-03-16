Жителям Бурятии дали советы на случай подтопления участков

Подтопление, если его вовремя не предотвратить, может принести ущерб
В республике становится теплее, и снег тает активнее. Таяние снега может принести ущерб частному жилому массиву, если вовремя не предотвратить подтопление, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Бурятии.
Важно подготовиться заранее и выполнить необходимые мероприятия: очистить придомовую территории от снега, провести рыхление с целью таяния, выкопать водоотводы, заранее предусмотреть гидроизоляцию погребов и подвалов, вывезти снег с подворьев, очистить от снега и наледи канавы, сточные желоба, ливневую канализацию, водопропускные трубы, предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по возможности), ведра, лопаты и запастись мешками с песком.
В чрезвычайном ведомстве напоминают, что согласно правилам благоустройства собственники жилья, помещений, организаций обязаны обеспечить пропуск талых вод, проследить за водосточными трубами, чтобы они были очищены на территории их собственности.
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