В Иркутске построят новую школу на 600 мест

Новую школу на 600 мест построят в микрорайоне Лесной в Иркутске
Строительство школы начнётся уже в этом году. В прошлом году были полностью завершены проектные работы этого объекта, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Кроме того, в 2018 году планируется провести капитальный ремонт в школах №8 и № 9, бассейна в школе № 3. Новая спортивная площадка появится в лицее №2, в школе № 65 отремонтируют старый корт и обустроят новую спортивную площадку, продолжится строительство детского сада на улице Зимней. Также будет разработана проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта детского сада №101, стадиона школы №73 и строительства спортивных модулей в школах №8 и 9.
В прошлом году в Правобережном округе Иркутска была введена в эксплуатацию новая начальная школа №66 на 250 мест. В 23 учреждениях дошкольного, семи учреждениях общего и четырех учреждениях дополнительного образования Правобережного округа были проведены ремонтные работы. В частности, капитальный ремонт здания лицея №2, лицея-интерната №1, дворца детского творчества, а также детского сада «Берегиня». Ремонтные работы различного плана в образовательных учреждениях Правобережного округа на сумму более 153 миллиона рублей были проведены в детских садах № 12, 68, 80, 94, 118, 172, а также в школах № 1 и 50.
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