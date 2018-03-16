Дети соревновались в конькобежном, лыжном спорте и армрестлинге
В Прибайкальском районе стало традиционным проведение районной спартакиады для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
На первом этапе мероприятия, организованного отделом социальной защиты населения по району с участием всех служб системы профилактики, приняли участие 130 детей из реабилитационного центра для несовершеннолетних, коррекционной школы-интерната VIII вида и ученики 11 общеобразовательных школ района.
По приезду участникам было предложено подкрепиться пирожками с чаем. После заседания судейской коллегии состоялся парад открытия. Дети соревновались в конькобежном спорте, лыжной встречной эстафете, зимней комбинированной эстафете и армреслинге.
На параде закрытия все команды и участники в личном зачете, занявшие призовые места в отдельных видах программы были награждены грамотами и медалями. Всем командам, принявшим участие в мероприятии, были вручены сладкие подарки, сообщает минсоцзащиты Бурятии.
В Бурятии прошла спартакиада для детей в трудной жизненной ситуации
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