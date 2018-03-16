В депо Иркутской области обнаружили 40 фактов плохого ремонта вагонов

Возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение правил безопасности движения



Тайшетская транспортная прокуратура с привлечением специалиста ревизорской службы ВСЖД проверила эксплуатационное вагонное депо Тайшета. Выявлены нарушения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.



Это более 40 нарушений, связанных с некачественным проведением специалистами депо технического осмотра и ремонта вагонов.



Ревизором по безопасности движения Тайшетского региона ВСЖД для проведения повторного ремонта возвратил в депо 15 вагонов.



Также выявлен факт ненадлежащего проведения технического осмотра во время остановки на станции Тайшет пассажирского скорого поезда №92 сообщением «Москва – Северобайкальск». По указанию проверяющих осмотр поезда был выполнен специалистами депо заново с устранением неисправностей в оборудовании вагонов.



Прокурор внёс руководителю эксплуатационного вагонного депо Тайшет представление, в котором потребовал принять незамедлительные меры по устранению нарушений.



Также возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в отношении заместителя начальника депо, мастера и старших осмотрщиков вагонов, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.