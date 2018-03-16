Программа предназначена для детей из социально-незащищённых семей
По инициативе Фонда Wrigley Company Foundation и Стоматологической ассоциации России запущена программа «Детские улыбки России». Её цель - улучшение состояния стоматологического здоровья детей из социально незащищенных семей.
В России около 73% детей до 12 лет страдают от кариеса, а к 15 годам их число увеличивается до 82%.
Цель проекта – обеспечить стоматологическое лечение и подарить здоровую улыбку детям школьного возраста от 7 до 11 лет и детям подросткового возраста от 11 до 18 лет, которые проживают в многодетных, неполных семьях, семьях с детьми c ограниченными возможностями, малолетними детьми, а также в семьях безработных.
Запущена программа «Детские улыбки России»
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