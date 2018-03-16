Запущена программа «Детские улыбки России»

Программа предназначена для детей из социально-незащищённых семей



По инициативе Фонда Wrigley Company Foundation и Стоматологической ассоциации России запущена программа «Детские улыбки России». Её цель - улучшение состояния стоматологического здоровья детей из социально незащищенных семей.



В России около 73% детей до 12 лет страдают от кариеса, а к 15 годам их число увеличивается до 82%.



Цель проекта – обеспечить стоматологическое лечение и подарить здоровую улыбку детям школьного возраста от 7 до 11 лет и детям подросткового возраста от 11 до 18 лет, которые проживают в многодетных, неполных семьях, семьях с детьми c ограниченными возможностями, малолетними детьми, а также в семьях безработных.

