Юные нарушители побывали в Национальном музее Бурятии

Общество, Фото: МВД по Бурятии

В Бурятии завершается комплекс мероприятий, организованный общественниками и полицейскими в рамках празднования Сагаалгана



В дни празднования Белого месяца дети и подростки познакомились с культурой и обычаями буддизма.



В Тункинском районе воспитанники центра дополнительного образования под руководством сотрудников ГИБДД сделали своими руками световозвращающие наклейки с изображение символа наступившего года - Жёлтой Собаки.



Воспитанники Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Бурятия с познавательной экскурсией посетили буддийский храм «Ринпоче Багша». Воспитанники узнали об истории дацана, о правилах поведения в священном месте, а также о том, насколько важно жить в мире, единстве и уважении.



Член Общественного совета при МВД по Республике Бурятия Татьяна Бороноева организовала посещение интерактивной национальной выставки в музее истории Бурятии имени Хангалова.



Ребята, состоящие на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, а также – находящиеся в трудной жизненной ситуации, стали участниками занятия «Тепло юрты на ладонях», которое проходит в уникальном выставочном пространстве - настоящей юрте, обустроенной в музее.



Ребятам рассказали о традициях и культуре бурятского народа. О том, как жили наши предки, как у них был устроен быт. В интерактивном пространстве юрты можно не только слушать историю этноса, но и прикоснуться к музейным экспонатам – точным копиям исторических ценностей.



От экскурсовода ребята узнали об особом значении белой пищи в праздник Белого месяца, восточном календаре и его двенадцати символах, о необходимости беречь своих родственников и родителей, совершать как можно больше добрых поступков, сообщает МВД республики.