К территории юга Восточной Сибири медленно подступает весна, но она носит свой особенный «сибирский» характер: это когда ночью ещё очень холодно, а днём солнечно и тепло
В ночные часы температура воздуха составляет −20...−25 градусов, в северных районах Бурятии и Забайкальского края опускаясь до 37 градусов мороза. В дневные же часы температура −1...−7 градусов, в западных районах Иркутской области повышается до плюс 6 градусов тепла, по северу до минус 13, сообщает «Гисметео».
Сибирь отличается большой, до 20 градусов и выше, суточной амплитудой температуры воздуха.
В Иркутской области ещё сохраняется высокий снежный покров — 40–60 см. В Бурятии снега меньше, 10–30 см, а в Забайкальском крае снежный покров небольшой, в отдельных районах вообще отсутствует.
- На юге территории преобладает малоградиентное поле повышеанного давления, которое будет влиять на погоду в этих районах до начала следующей недели. Будет светить и греть весеннее яркое солнце. Воздух в этих районах будет прогреваться до положительных значений, местами достигая 7 градусов тепла, - сообщает Гисметео.
В северных же районах будет сказываться влияние циклонической деятельности, уточняет метеорологический портал.
Здесь в ближайшие дни пройдёт снег различной интенсивности, ожидается усиление ветра до 15–20 м/с, после чего и тут восстановится поле повышенного давления, погодные условия станут благоприятными. Температура воздуха сохранится отрицательной.
Весна к Бурятии подступает медленно
Общество, Фото:
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