Весна к Бурятии подступает медленно

К территории юга Восточной Сибири медленно подступает весна, но она носит свой особенный «сибирский» характер: это когда ночью ещё очень холодно, а днём солнечно и тепло



В ночные часы температура воздуха составляет −20...−25 градусов, в северных районах Бурятии и Забайкальского края опускаясь до 37 градусов мороза. В дневные же часы температура −1...−7 градусов, в западных районах Иркутской области повышается до плюс 6 градусов тепла, по северу до минус 13, сообщает «Гисметео».



Сибирь отличается большой, до 20 градусов и выше, суточной амплитудой температуры воздуха.



В Иркутской области ещё сохраняется высокий снежный покров — 40–60 см. В Бурятии снега меньше, 10–30 см, а в Забайкальском крае снежный покров небольшой, в отдельных районах вообще отсутствует.



- На юге территории преобладает малоградиентное поле повышеанного давления, которое будет влиять на погоду в этих районах до начала следующей недели. Будет светить и греть весеннее яркое солнце. Воздух в этих районах будет прогреваться до положительных значений, местами достигая 7 градусов тепла, - сообщает Гисметео.



В северных же районах будет сказываться влияние циклонической деятельности, уточняет метеорологический портал.



Здесь в ближайшие дни пройдёт снег различной интенсивности, ожидается усиление ветра до 15–20 м/с, после чего и тут восстановится поле повышенного давления, погодные условия станут благоприятными. Температура воздуха сохранится отрицательной.

