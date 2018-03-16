В Бурятии объявили конкурс «Заповедная игрушка своими руками»

Игрушки из различных материалов может прислать каждый желающий



«Заповедное Подлеморье» в рамках акции «Марш парков 2018» объявило конкурс декоративно-прикладного творчества «Заповедная игрушка своими руками», в котором могут принять участие все желающие.



Принимаются игрушки, выполненные в различных техниках из различных материалов, кроме пластика (сшитые, вязаные, выполненные в технике сухого или мокрого валяния, из текстиля, дерева, металла, глины и других материалов).



Размер работы на усмотрение автора, но не более 30 см. Участники должны предоставить игрушку соответствующую реальным животным. Это могут быть представители животного мира Баргузинского заповедника, Забайкальского национального парка и Фролихинского заказника.



Причём игрушке нужно дать имя, например, «Соболюшка Бусинка». При оценке работ учитывается качество работы, соответствие тематике конкурса, биологическая достоверность (правдивый образ), оригинальность игрушки, креативный и творческий подход в исполнении. Присланные работы не возвращаются. Срок проведения – с 1 марта по 9 апреля.



Работы принимаются с пометкой «Марш парков» по адресам: 671623 Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, ул. Ленина, д. 71, отдел экологического просвещения. 671610 Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск; ул. Козлова, д. 61, визит-центр Баргузинского заповедника. 670002 Бурятия, г. Улан-Удэ; ул. Комсомольская, д. 44, кв. 64, научный отдел ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



По усмотрению жюри, игрушки будут реализованы партнёрами учреждения, а на вырученные средства будет оказана помощь детям из приютов, интернатов и детских домов.

