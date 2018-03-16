В Баргузинском заповеднике заметили первых пролётных птиц

Орнитологи встретили пуночек, которых также называют «тундровым воробьём»
Весна буквально ворвалась на северо-восточное побережье Байкала. Вечером 10 марта неожиданно подул юго-восточный ветер – «култук», принеся с собой тепло и снег, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
«Сдались» ночные 30 градусные морозы, дневная температура поднялась до -5 градусов. На карнизах крыш выросли первые сосульки. За одну ночь появились промоины на реках. Быстрое течение горных рек и тёплый атмосферный воздух сделали своё дело – на протяжении 400 м русла реки Южный Биракан встречено 5 промоин. Но, местами лёд ещё очень крепок, что даёт беспрепятственно пересекать русла рек северным оленям. Увеличились промоины на Байкале и в устье рек.
Течение и пришедшее тепло создали здесь очаровательные по красоте льдинки. А через несколько недель на увеличивающихся с каждым днём промоинах будут концентрироваться первые пролётные водоплавающие птицы.
С самого раннего утра звучит за околицей первая в этом году дробь большого пёстрого дятла. И уж совсем неожиданно встреча первой пролётной птицы – пуночки.
- За полярным кругом пуночек называют тундровым воробьём. Они появляются на весеннем пролёте одни из первых пролётных птиц. От небольших стаек до 10 особей, до стай в 20-30 птиц встречаются, в зависимости от года, с февраля по май месяц, - отмечают орнитологи заповедника.
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Орнитологи встретили пуночек, которых также называют «тундровым воробьём»
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