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В Улан-Удэ прошёл семинар по трудоустройству иностранцев

В Улан-Удэ прошёл семинар по трудоустройству иностранцев
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Управлением по вопросам миграции МВД по Бурятии проведён традиционный семинар для работодателей по вопросам привлечения и использования труда иностранных работников

В рабочей встрече приняли участие представители налоговой и трудовой инспекции, управления Роспотребнадзора, министерства здравоохранения, центра занятости населения, уполномоченного по правам человека, а также общественники и члены национально-культурных объединений.

Открывая информационно-консультационный семинар, начальник Управления по вопросам миграции Валерия Прилепский отметил, что в 2017 году увеличилось количество иностранных граждан, поставленных на миграционный учет, кроме того, произошли изменения в законодательстве. Семинар проходит в формате открытого диалога, и все присутствующие могут получить квалифицированную помощь от уполномоченных специалистов, работающих с иностранными гражданами.

Сотрудники министерства здравоохранения и управления Роспортребнадзора разъяснили порядок получения медицинской помощи иностранными гражданами, членами их семей, а также механизм прохождения медицинского освидетельствования при получении разрешительных документов на проживание и работу. Кроме того, специалисты напомнили работодателям требования к условиям проживания и бытового обслуживания иностранных граждан.

Руководитель государственной инспекции труда Бурятии Анатолий Пыкин разъяснил участникам мероприятия изменения трудового законодательства, а также напомнил о необходимости завершения специальной оценки условий труда в текущем году. Кроме того, большое внимание было уделено вопросам охраны труда.



В рамках встречи сотрудники управления по вопросам миграции предметно обсудили порядок оформления разрешительных документов, принцип работы с классификатором профессий, использование возможностей Единого портала государственных услуг.

Участники отметили практическую значимость информационно-разъяснительного семинара и высокий уровень подготовки специалистов.

Справка:

В 2017 году Бурятию с туристическими целями посетили более 24 тысяч иностранных граждан, для осуществления трудовой деятельности из других государств прибыло более 18 тысяч граждан, более 15 тысяч граждан посетили республику с частными целями. Чуть более четырех тысяч иностранных граждан приехали в Бурятию с деловыми целями, а почти три тысячи иностранных граждан выбрали Республику Бурятия с образовательными целями.
 
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