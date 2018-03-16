Праздничное мероприятие состоится 21 марта
Приближается всемирный день поэзии (World Poetry Day), который по решению ЮНЕСКО ежегодно отмечается 21 марта. Национальная библиотека республики приглашает всех любителей поэзии принять участие в проекте "День поэзии".
– Если ты любишь стихи и вдохновенно можешь их прочесть, то мы ждем тебя в Национальной библиотеке в День поэзии 21 марта в 16.00 часов! У тебя есть шанс показать миру свой талант! – приглашают организаторы.
«Поэзия, — говорится в решении ЮНЕСКО, — может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека — но для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное внимание».
Этот день, призван содействовать развитию поэзии, возвращению к устной традиции поэтических чтений, преподаванию поэзии, восстановлению диалога между поэзией и другими видами искусства, такими, как театр, танцы, музыка, живопись, а также поощрению издательского дела и созданию в средствах массовой информации позитивного образа поэзии как подлинно современного искусства, открытого людям.
Национальная библиотека Бурятии приглашает отметить всемирный день поэзии
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