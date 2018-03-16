Национальная библиотека Бурятии приглашает отметить всемирный день поэзии

Праздничное мероприятие состоится 21 марта



Приближается всемирный день поэзии (World Poetry Day), который по решению ЮНЕСКО ежегодно отмечается 21 марта. Национальная библиотека республики приглашает всех любителей поэзии принять участие в проекте "День поэзии".



– Если ты любишь стихи и вдохновенно можешь их прочесть, то мы ждем тебя в Национальной библиотеке в День поэзии 21 марта в 16.00 часов! У тебя есть шанс показать миру свой талант! – приглашают организаторы.



«Поэзия, — говорится в решении ЮНЕСКО, — может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека — но для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное внимание».



Этот день, призван содействовать развитию поэзии, возвращению к устной традиции поэтических чтений, преподаванию поэзии, восстановлению диалога между поэзией и другими видами искусства, такими, как театр, танцы, музыка, живопись, а также поощрению издательского дела и созданию в средствах массовой информации позитивного образа поэзии как подлинно современного искусства, открытого людям.