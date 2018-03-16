Сегодня в Улан-Удэ пройдёт ярмарка учебных мест в МВД России

Желающие пройти отбор должны иметь с собой паспорт, документы воинского учёта и диплом
Сегодня с 14.00 до 16.00 по адресу: Улан-Удэ, пр.Победы, 14 (спортивный зал) пройдёт ярмарка учебных мест образовательных организаций системы МВД России.
Сотрудники органов внутренних дел разъяснят всем желающим порядок поступления в образовательные организации системы МВД России, а также требования, предъявляемые к сотрудникам правоохранительных органов.
Для рассмотрения вопросов, касающихся приёма в образовательные организации системы МВД России, граждане должны иметь при себе следующие документы: паспорт гражданина РФ, документы воинского учёта, документы об образовании, сообщает МВД республики.
Весь перечень документов, необходимых при приёме заявлений от граждан в целях изучения возможности приема на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, определён статьёй 18 Федерального закона РФ №342-Ф3 от 30.11.2011 года «О службе в органах внутренних дел».
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