Росгосцирк подписал договор о сотрудничестве с Бурятским цирком



В ходе встречи был подписан договор о сотрудничестве между Федеральным казённым предприятием «Российская государственная цирковая компания» и автономным учреждением культуры Республики Бурятия «Государственный цирк Республики Бурятия».



Согласно договору стороны будут развивать взаимное сотрудничество, укреплять связи в области циркового искусства.



Стороны условились содействовать организации и проведению совместных мероприятий, разрабатывать предложения по созданию условий для строительства стационарного циркового помещения в столице республики Улан-Удэ.



На переговорах также обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия между «Росгосцирком» и цирком Бурятии, сообщает пресс-служба учреждения.



Во встрече принял участие заместитель директора цирка Бурятии Дмитрий Дылыков.



Также директор Бурятского цирка Наталья Борисова вручила Благодарственное письмо Главы Бурятии Алексея Цыденова генеральному директору Росгосцирка Дмитрию Иванову.