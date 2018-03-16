Росгосцирк подписал договор о сотрудничестве с Бурятским цирком

15 марта генеральный директор Российской государственной цирковой компании Дмитрий Иванов в «Росгосцирке» провел деловую встречу с директором Государственного цирка Республики Бурятия Натальей Борисовой
В ходе встречи был подписан договор о сотрудничестве между Федеральным казённым предприятием «Российская государственная цирковая компания» и автономным учреждением культуры Республики Бурятия «Государственный цирк Республики Бурятия».
Согласно договору стороны будут развивать взаимное сотрудничество, укреплять связи в области циркового искусства.
Стороны условились содействовать организации и проведению совместных мероприятий, разрабатывать предложения по созданию условий для строительства стационарного циркового помещения в столице республики Улан-Удэ.
На переговорах также обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия между «Росгосцирком» и цирком Бурятии, сообщает пресс-служба учреждения.
Во встрече принял участие заместитель директора цирка Бурятии Дмитрий Дылыков.
Также директор Бурятского цирка Наталья Борисова вручила Благодарственное письмо Главы Бурятии Алексея Цыденова генеральному директору Росгосцирка Дмитрию Иванову.
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