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15 Марта

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В Улан-Удэ полицейские помогли провести акцию «Сухая ночь»

Общество, 
Сотрудники по делам несовершеннолетних полиции Улан-Удэ присоединились к благотворительной акции «Сухая ночь»

Совместно с организаторами мероприятия - БРО ВОО «Союз добровольцев России» во главе с ее руководителем Ириной Пахомовой - полицейские помогли раздать вещи нуждающимся в помощи и состоящим на профилактическом учете семьям.

Памперсы, мыло, погремушки, бутылочки для кормления малышей и другие детские принадлежности, а также одежду в течение нескольких месяцев собирали воспитанники детских садов Улан-Удэ и их родители. Таким образом самые маленькие горожане пожелали выразить поддержку социально незащищенным молодым мамам. Вещей набралось так много, что возникли трудности с их раздачей. На этом этапе и подключились сотрудники ПДН.

Понадобились две грузовые машины, чтобы перевезти вещи в отдел полиции, где их разобрали будущие хозяева. Ими стали более 70 семей и около 60 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также памперсы и предметы личной гигиены были доставлены малышам из Дома ребенка «Аистенок».

Нужно отметить, что сотрудники полиции тоже не остались в стороне. Собрав денежные средства, они приобрели и подарили рюкзаки и школьные принадлежности 10 ребятишкам.

По словам руководителя БРО ВОО «Союз добровольцев России» Ирины Пахомовой, «еще никогда акция не носила такой масштабный характер. В этот раз в ней приняли участие 28 детских садов. Присоединились полицейские, благодаря которым была роздана большая часть вещей».

Подчеркнем, что взаимодействие сотрудников полиции с Ириной Пахомовой и ее помощниками началось еще в 2011 году, когда она возглавляла благотворительную группу «Радуга – добавь красок». Теперь сотрудничество возобновилось. Перед зимними каникулами волонтеры организовали новогоднее представление для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а инспекторы ПДН помогли с раздачей вещей, собранных неравнодушными гражданами. Впереди – еще много идей и проектов, которые планируется реализовать совместными усилиями, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
благотворительность
 
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