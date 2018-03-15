В Улан-Удэ полицейские помогли провести акцию «Сухая ночь»

Сотрудники по делам несовершеннолетних полиции Улан-Удэ присоединились к благотворительной акции «Сухая ночь»



Совместно с организаторами мероприятия - БРО ВОО «Союз добровольцев России» во главе с ее руководителем Ириной Пахомовой - полицейские помогли раздать вещи нуждающимся в помощи и состоящим на профилактическом учете семьям.



Памперсы, мыло, погремушки, бутылочки для кормления малышей и другие детские принадлежности, а также одежду в течение нескольких месяцев собирали воспитанники детских садов Улан-Удэ и их родители. Таким образом самые маленькие горожане пожелали выразить поддержку социально незащищенным молодым мамам. Вещей набралось так много, что возникли трудности с их раздачей. На этом этапе и подключились сотрудники ПДН.



Понадобились две грузовые машины, чтобы перевезти вещи в отдел полиции, где их разобрали будущие хозяева. Ими стали более 70 семей и около 60 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также памперсы и предметы личной гигиены были доставлены малышам из Дома ребенка «Аистенок».



Нужно отметить, что сотрудники полиции тоже не остались в стороне. Собрав денежные средства, они приобрели и подарили рюкзаки и школьные принадлежности 10 ребятишкам.



По словам руководителя БРО ВОО «Союз добровольцев России» Ирины Пахомовой, «еще никогда акция не носила такой масштабный характер. В этот раз в ней приняли участие 28 детских садов. Присоединились полицейские, благодаря которым была роздана большая часть вещей».



Подчеркнем, что взаимодействие сотрудников полиции с Ириной Пахомовой и ее помощниками началось еще в 2011 году, когда она возглавляла благотворительную группу «Радуга – добавь красок». Теперь сотрудничество возобновилось. Перед зимними каникулами волонтеры организовали новогоднее представление для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а инспекторы ПДН помогли с раздачей вещей, собранных неравнодушными гражданами. Впереди – еще много идей и проектов, которые планируется реализовать совместными усилиями, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

