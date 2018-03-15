С 17 марта в галерее Виктора Бронштейна в Иркутске открывается постоянная экспозиция авторских кукол Даши Намдакова
Все экспонаты созданы вручную членами семьи знаменитого скульптора по его эскизам, сообщили в галерее Виктора Бронштейна.
Мировая премьера авторских кукол семьи Даши Намдакова состоялась в залах галереи в декабре 2015 года. С тех пор здесь было проведено три выставки уникальных экспонатов. Некоторые куклы стали частью золотого фонда галереи. Именно их иркутяне увидят в новом выставочном зале.
Коллекцию отличает особое внимание к деталям. Неповторимость ручных техник шитья, аппликации, вышивки или плетения дополняют художественный образ и делают кукол произведениями искусства.
- Результат кропотливой работы удивляет: выполненные как скульптуры, куклы статичны, но в каждой из них есть определенный характер, а в изысканной позе – особая пластика. Каждая из них неповторима, наполнена особой эстетикой и этнической самобытностью, - отмечают в галереею.
Хотя авторские куклы находятся в частных коллекциях по всему миру, галерея Виктора Бронштейна стала первым выставочным пространством, включившим кукол в постоянную экспозицию.
Посетители смогут заглянуть «по ту сторону экрана» – побывать в мастерской, где создаются куклы, и увидеть своими глазами самые яркие моменты творческого процесса. Специально для этого был подготовлен мультимедийный проект – видеоролик, снятый в мастерской семейства Даши в Улан-Удэ. Особую атмосферу в зале создает музыкальное оформление – мелодии, исполненные на ксилофоне и ханге.
Выставка авторских кукол Даши Намдакова открывается в Иркутстке
Общество, Фото:
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