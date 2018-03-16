В Закаменском районе Бурятии сняли карантин по бешенству

В республике сталось три неблагоприятных района



Распоряжением главы Бурятии 13 марта снят карантин по бешенству в Закаменском районе. Ещё ранее, в конце февраля, был снят карантин в Джидинском районе, сообщает Бурприроднадзор.



В связи с этим вознаграждение за отстрел лисиц в Закаменском районе после 15 марта в рамках регулирования численности охотникам не будет выплачиваться.



Таким образом, в числе неблагоприятных районов остались Мухоршибирский, Тарбагатайский и Заиграевский. В угрожаемую зону входят Бичурский, Селенгинский, Кяхтинский, Иволгинский и Улан-Удэ.



Читают сейчас

Улан-удэнец 12 лет не платил членские взносы СНТ Общество, Суд взыскал с мужчины в два раза большую суму, включая проценты за пользование



МЧС обследовало все избирательные участки в Бурятии Общество, В день выборов силы чрезвычайного ведомства будут приведены в режим повышенной готовности

Автопробег «Тотальный диктант» проедет через Улан-Удэ Общество, Первый автопробег ежегодной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» отправится из Новосибирска во Владивосток. Весь маршрут займет 12 дней и составит 5700 километров

Актёр Мерзликин поделился впечатлениями о съёмках в фильме про забайкальского чудотворца Общество, Российский актёр Андрей Мерзликин рассказал о съёмках в документальном фильме «Варлаам» о забайкальском чудотворце Варлааме Чикойском, видео на своём YouTube- канале 14 марта опубликовала одна из создателей кинокартины Ирина Михайлишина

В районах Бурятии устанавливают пожарные извещатели Общество, В республике первыми работу по оснащению мест проживания социально-незащищенных слоёв населения автономными пожарными извещателями начали власти Окинского района. Сейчас 10 домов в селе Орлик, в которых проживают многодетные семьи, семьи с инвалидами и одинокие пожилые люди, оборудованы такими приборами

Первый раунд консультаций по учению «Селенга-2018» пройдёт в Улан-Удэ Общество, Согласованы сроки и место проведения первой планирующей конференции по подготовке к совместному российско-монгольскому военному учению «Селенга-2018»