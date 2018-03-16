В республике сталось три неблагоприятных района
Распоряжением главы Бурятии 13 марта снят карантин по бешенству в Закаменском районе. Ещё ранее, в конце февраля, был снят карантин в Джидинском районе, сообщает Бурприроднадзор.
В связи с этим вознаграждение за отстрел лисиц в Закаменском районе после 15 марта в рамках регулирования численности охотникам не будет выплачиваться.
Таким образом, в числе неблагоприятных районов остались Мухоршибирский, Тарбагатайский и Заиграевский. В угрожаемую зону входят Бичурский, Селенгинский, Кяхтинский, Иволгинский и Улан-Удэ.
В Закаменском районе Бурятии сняли карантин по бешенству
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