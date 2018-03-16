По данным Бурятского гидрометцентра на дорогах города и республики гололедица, накаты
16 марта по республике ночью без осадков, днем местами по северной половине небольшой снег, по Северобайкальскому району умеренные снегопады. Ветер западный 4-9, днём местами до 11-16 м/с, поземок. Температура ночью 21-26, местами 11-16 мороза, днём 1-6 мороза, местами по югу 1-6 тепла, по северу местами до 10 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью 18-20 мороза, днём 0-2 мороза.
В Улан-Удэ потеплеет до -2
Общество, Фото:
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