ЮИДовцы Бурятии призвали водителей держать дистанцию в гололёд





Автомобилистам напомнили о соблюдении ПДД в сложных дорожных условиях, связанных с изменением температурных режимов.



Перед началом мероприятия юные помощники Госавтоинспекции подготовили листовки и сами изучили, как должны вести себя водители на скользкой дороге. Взяв в руки красочные плакаты, ребята вместе с автоинспекторами вышли на дорогу.



В своих обращениях к водителям они объясняли, что с приходом весны разница дневных и ночных температур приводит к ухудшению состояния улично-дорожной сети и образованию гололёда. «В таких условиях высока вероятность попадания в аварийную ситуацию, - объясняли школьники взрослым. – Во избежание ДТП соблюдайте безопасную дистанцию и выбирайте соответствующую скорость движения».



Всем участникам мероприятия пожелали безаварийной езды и вручили листовки с советами по безопасному поведению на дорогах в зависимости от погодных и дорожных условий. В ответном слове взрослые поблагодарили юных инспекторов движения, что они озаботились такой важной темой, как безопасность на дороге в межсезонье, и напомнили им о соблюдении ПДД.