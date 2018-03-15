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Новую схему водоотведения представят на Байкальском водном форуме

Общество, 
Второй Байкальский международный экологический водный форум состоится в Иркутске в сентябре

На мероприятии планируется представить новую схему по водоотведению для Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. Участники обсудят, как реализуется проект по созданию Байкальского геопарка ЮНЕСКО. Дальнейшее развитие получит программа «ЭКО-Поколение», а также деятельность Ассоциации содружества озерных регионов по экологической безопасности, инновационным технологиям, науке, искусству и образования, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Сергей Левченко отметил, что первый Байкальский водный форум стал эффективной площадкой.

– Участники форума обсудили многие важные темы и выработали совместные решения, реализация которых уже началась. Так, например, идет разработка техзадания по реализации комплексного подхода к очистке сточных вод на Байкальской природной территории, скоро будет организована экспертиза проекта. Есть интересные предложения по управлению отходами для рекультивации мусорных полигонов. Все это будет способствовать сохранению уникальной экосистемы озера. Первый Байкальский экологический водный форум полностью оправдал наши ожидания и внес весомый вклад в решение экологических задач, связанных с сохранением озера Байкал. Второй форум должен стать не менее результативным, – подчеркнул Сергей Левченко.

Одна из задач второго форума – привлечение внимания общественности, официальных и бизнес кругов к тесной взаимозависимости экологического качества водной среды и здоровья человека. Будет предложена модель развития Байкальского региона «Вода – Здоровье – Качество жизни». В рамках мероприятия состоится международный конкурс по теме «Байкал – источник жизни» с привлечением молодых ученых, а также конкурс образовательным и просветительских программ в рамках проекта «ЭКО-Поколение». У победителей будет возможность представить свои разработки на бесплатной основе. Также пройдет подведение итогов и награждение лауреатов конкурса на присуждение «Национальной Экологической премии» за 2018 год.

В программе Форума планируются пленарные заседания и работа тематических секций. Среди культурных мероприятий – фотовыставка и демонстрация видеофильмов о Байкале, а также концерт в рамках Всемирного парамузыкального фестиваля. Как и на I БМЭВФ, состоится благотворительный баскетбольный матч. Предварит форум международная конференция «Пресноводные экосистемы – актуальные проблемы» на базе Лимнологического института СО РАН.

Первый Форум собрал более 800 участников из 20 стран мира и более 20 регионов России. В 2018 году предполагается значительно расширить географию участников. На мероприятие приглашаются представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, верхней и нижней палат Федерального Собрания, экологической общественной палаты, международных экологических и медицинских организаций, действующих на базе ЮНЕСКО, ЮНЕП, Всемирной организации здравоохранения, МКИД, IWRA, WHO, HABITAT и других международных организаций. Также среди участников будут ученые, эксперты, общественники, представители проектных организаций, международных природоохранных организаций, руководители российских и зарубежных бизнес-структур.

форум Байкал
 
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