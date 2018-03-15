Лёд на реках Уда и Селенга в Улан-Удэ становится хрупким

Как сообщил замначальника управления по ЧС Улан-Удэ Дмитрий Федоров, происшествий в акватории рек Уды и Селенги не зарегистрировано



На реках города сохраняется ледостав, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Еженедельно спасатели проводят рейды по новым несанкционированным и опасным местам. Во всех местах стоят ранее установленные блоки и предупреждающие знаки. Однако находятся водители, которые игнорируют их и прокладывают новые пути.



Еженедельно в школах города спасателями городской службы спасения проводятся обучающие уроки по правилам безопасного поведения на водных объектах.



Специалисты управления по чрезвычайным ситуациям г. Улан-Удэ совместно с сотрудниками ГИБДД и государственными инспекторами Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства проводятся рейды по недопущению выезда автотранспорта на лед в несанкционированных местах.



С начала 2018 года проведено 4 рейда, составлено 12 административных протоколов по ст. 8.42 ч.1 КоАП России (в границах водоохранных зон запрещаются движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств). Сумма штрафа составляет от 3 до 5 тысяч рублей.



- С каждым весенним днем толщина льда на реках и других водоёмах уменьшается, выходить на лед становится опасным для жизни. Из-за несоблюдения элементарных правил поведения во время таяния льда происходят несчастные случаи. В основном опасности подвергают себя любители зимней рыбалки и те кто, желая сократить путь, выходит или выезжает на лед, - рассказал Дмитрий Федоров.



Стоит помнить, что лед толщиной 8 см. выдерживает нагрузку двух рядом стоящих людей, 12 см. – семерых. В период оттепели нельзя бурить лунки близко друг от друга, опасно выходить на лёд, когда он потемнел и в нём образовались полыньи.



Лёд всегда опасен около стока вод. Он тоньше там, где бьют ключи, где быстрое течение или ручей впадает в реку, где неплотно соединяется с сушей, а также вблизи кустов.



- Мы ежегодно регистрируем случаи, когда дети играют рядом с рекой, заходят на лед. Хотелось бы обратиться к родителям с просьбой провести беседы с детьми об опасности нахождения на льду, - сказал Дмитрий Федоров.



