Перед каникулами в школах Бурятии ГИБДД проводит собрания

В Тарбагатайском районе в преддверии каникул автоинспекторы проводят тематические родительские собрания



В Тарбагатайском районе сотрудники ГИБДД продолжают проводить тематические собрания с родителями учащихся. Очередная встреча в преддверии весенних школьных каникул прошла в СОШ села Тарбагатай.



В начале выступления автоинспекторы довели информацию о состоянии детского травматизма на дорогах республики, рассказали о видах и причинах ДТП с участием детей. Также родителям напомнили об обязательном использовании автокресел при перевозке несовершеннолетних и ношении светоотражателей, сообщает УГИБДД республики.



Более подробно сотрудники ГИБДД остановились на вопросе соблюдения ПДД в сложных дорожных условиях. Родителям рекомендовали провести разъяснительную работу с детьми о правилах безопасности на скользкой дороге. «Объясните ребенку, что в гололед высока вероятность попадания в аварийную ситуацию. Личным примером научите правильно переходить проезжую часть и вести себя на остановке общественного транспорта. Расскажите, что на скользкой дороге увеличивается тормозной путь автомобиля», - обращались полицейские к присутствующим.



В завершении встречи родителям показали видеоролик с подборкой ДТП с участием детей и объяснили, как можно было избежать таких аварий. В ближайшие дни сотрудники ГИБДД посетят и другие образовательные учреждения.