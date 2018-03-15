В рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий могут принять участие подростки от 14 до 18 лет
18 марта в Улан-Удэ состоится рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В рейтинговом голосовании могут участвовать не только совершеннолетние, но и подростки от 14 до 18 лет. Они могут принять активное участие в выборе территорий, проявить гражданскую активность и сознательность.
Напомним, что для рейтингового голосования определены 94 адреса, где будут располагаться территориальные счётные комиссии. На голосовании будут представлены 9 дизайн-проектов общественных территорий Улан-Удэ.
Общественные территории для голосования:
1. Бульвар Карла Маркса;
2. сквер им. Пушкина (ул. Х. Намсараева);
3. сквер по ул. Кабанской, 49 (за зданием МАУ КДЦ «Заречный);
4. Аллея Славы (мкрн ПВЗ);
5. сквер «Молодёжный» (мкрн Загорск);
6. территория городского Дворца детского (юношеского) творчества г. Улан-Удэ (ул. Бабушкина);
7. сквер «Ровесникам, ушедшим в бой»;
8. сквер по ул. Фрунзе (от пр. Победы, 10 до ул. Борсоева);
9. сквер мкрн Стеклозавод.
Улан-удэнцы могут проголосовать за одну или две территории. Если будут отмечены три территории, то бюллетень будет считаться недействительным, сообщает управление по информационной политике.
Проголосовать за благоустройство Улан-Удэ смогут и подростки
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