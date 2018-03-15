Улан-удэнка незаконно получала выплату по уходу за инвалидом

Женщина вовремя не сообщила о трудоустройстве
Советский районный суд рассмотрел иск Центра по установлению и выплате пенсий ПФР в Бурятии к горожанке о взыскании неосновательного обогащения и судебных расходов.
На основании заявления женщине с июня 2014 года была назначена ежемесячная выплата как лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособнным лицом. Она подписала расписку о том, что при поступлении на работу, заключении договоров гражданско-правовых отношений, регистрации в качестве предпринимателя или наёмного лица, при постановке на учёт в центре занятости в качестве безработного, а также при выполнении любой работы без оформления, обязуется сообщить в центр.
Но с октября 2015 года она осуществляла трудовую деятельность и не сообщала. Образовалась переплата ежемесячной компенсационной выплаты.
- Несмотря на уведомление о необходимости добровольно погасить задолженность по ежемесячным компенсационным выплатам в размере 52,8 тысячи рублей, до начала судебного заседания задолженность ответчиком не была погашена, - сообщает пресс-служба суда.
Факт недобросовестного поведения ответчика нашёл подтверждение, поскольку имея обязательство перед пенсионным органом, женщина не уведомила о своём трудоустройстве.
Суд удовлетворил иск. С ответчицы взыскали неосновательное обогащение и расходы по оплате государственной пошлины.
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