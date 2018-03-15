Новая разметка жёлтого и синего цвета появятся на российских дорогах в июне
Об этом сообщает «Коммерсант». «Новый ГОСТ дорожной разметки, утверждённый Росстандартом, содержит ряд нововведений, которые вскоре станут заметны всем участникам движения. В частности, зоны, где запрещен обгон, впервые будут обозначены жёлтыми полосами, а полосы движения на перекрестках — синими. Новые обозначения на асфальте не дадут пропустить водителям зону разворота или запрета выезда на перекрёсток», - уточняет издание.
Разработчик стандарта, гендиректор центра инженерно-технических исследований «Дорконтроль» Владимир Свежинский пояснил, что разметка жёлтого цвета позволяет «улучшить её видимость», особенно в регионах, где обильно выпадает снег.
Синяя разметка, говорит Свежинский, будет применяться для обозначения платной и бесплатной парковки, но конкретные правила применения закрепит в новой редакции другого ГОСТа, который сейчас также перерабатывается. Любопытно, что разметка 1.7 (синяя по новому ГОСТу) могла использоваться в качестве разметки парковочных зон до июля 2017 года: в ПДД были внесены изменения, и эту опцию убрали.
На дорогах России появится жёлтая и синяя разметка
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В республике первыми работу по оснащению мест проживания социально-незащищенных слоёв населения автономными пожарными извещателями начали власти Окинского района. Сейчас 10 домов в селе Орлик, в которых проживают многодетные семьи, семьи с инвалидами и одинокие пожилые люди, оборудованы такими приборами
С 17 марта в галерее Виктора Бронштейна в Иркутске открывается постоянная экспозиция авторских кукол Даши Намдакова
Согласованы сроки и место проведения первой планирующей конференции по подготовке к совместному российско-монгольскому военному учению «Селенга-2018»
В Физкультурно-спортивном комплексе прошла спортивно-патриотическая зарядка в рамках подготовки к чемпионату России по боксу среди женщин
В Бурятии активисты отряда ЮИД Гурульбинской школы вместе с сотрудниками ГИБДД провели профилактическую акцию «Сбавь скорость, держи дистанцию»
iPhone станут призами конкурсов селфи
Второй Байкальский международный экологический водный форум состоится в Иркутске в сентябре
В Хоринском районе подведены итоги конкурса рисованных комиксов и рисунков «Безопасная дорога глазами детей». Учащиеся пяти школ представили свыше 50 работ на тему дорожной безопасности
В Тарбагатайском районе в преддверии каникул автоинспекторы проводят тематические родительские собрания
Как сообщил замначальника управления по ЧС Улан-Удэ Дмитрий Федоров, происшествий в акватории рек Уды и Селенги не зарегистрировано
В рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий могут принять участие подростки от 14 до 18 лет
Через суд выселяемый с семьей мужчина доказал своё право на жильё
Школьники почитали друг другу вслух любимые книги
Морозная и аномально многоснежная зима 2017-2018 года стала испытанием для диких животных, в первую очередь копытных
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу, 16 марта, в Улан-Удэ состоится съезд Союза кинематографистов Бурятии