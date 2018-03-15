На дорогах России появится жёлтая и синяя разметка

Новая разметка жёлтого и синего цвета появятся на российских дорогах в июне



Об этом сообщает «Коммерсант». «Новый ГОСТ дорожной разметки, утверждённый Росстандартом, содержит ряд нововведений, которые вскоре станут заметны всем участникам движения. В частности, зоны, где запрещен обгон, впервые будут обозначены жёлтыми полосами, а полосы движения на перекрестках — синими. Новые обозначения на асфальте не дадут пропустить водителям зону разворота или запрета выезда на перекрёсток», - уточняет издание.



Разработчик стандарта, гендиректор центра инженерно-технических исследований «Дорконтроль» Владимир Свежинский пояснил, что разметка жёлтого цвета позволяет «улучшить её видимость», особенно в регионах, где обильно выпадает снег.



Синяя разметка, говорит Свежинский, будет применяться для обозначения платной и бесплатной парковки, но конкретные правила применения закрепит в новой редакции другого ГОСТа, который сейчас также перерабатывается. Любопытно, что разметка 1.7 (синяя по новому ГОСТу) могла использоваться в качестве разметки парковочных зон до июля 2017 года: в ПДД были внесены изменения, и эту опцию убрали.

