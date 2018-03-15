В улан-удэнской колонии прошёл концерт, посвящённый 8 марта

На празднике устроили викторину, кулинарный турнир и конкурсы
В честь празднования 8 марта в колонии-поселении-3 УФСИН России по Бурятии прошёл концерт для осуждённых женщин. Его подготовили мужчины, отбывающие наказание в учреждении.
В программе были познавательная викторина, кулинарный турнир, весёлые и шуточные конкурсы. Женщинам также пели песни, рассказывали стихи и показали мини-спектакль. Всем посетительницам концерта вручили подарки, сообщает пресс-служба управления.
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