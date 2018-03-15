 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Марта

14 Марта

Популярное

Где в Улан-Удэ можно проголосовать 18 марта за лучшую набережную и благоустройство общественных территорий?

Где в Улан-Удэ можно проголосовать 18 марта за лучшую набережную и благоустройство общественных территорий?
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В это воскресенье, 18 марта, состоятся выборы президента России

В этот же день на 94 территориально-счетных участках Улан-Удэ состоится рейтинговое голосование по выбору лучшего дизайн-проекта благоустройства набережной Уды и Селенги. Также улан-удэнцы смогут отдать голос за общественную территорию, которую, по их мнению, надо благоустроить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Голосование будет проходить на 94 территориальных счетных участках, которые расположены рядом или в том же здании, где находятся и избирательные участки. С адресами, где можно проголосовать за лучшую набережную и общественную территорию, можно ознакомиться здесь.
В Железнодорожном районе – 36 комиссий, в Советском – 23, в Октябрьском – 35. Организаторы конкурсов продумали заранее все детали, проголосовать могут как жители многоквартирных домов, так и живущие в отдаленных микрорайонах, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.

В Железнодорожном районе комиссии принимают в зданиях школ №№ 7, 13, 14, 22, 36, 38, 41, 42, 64, в спортивной школе № 2 по ул. Ю.Коммунаров, школе-интернате N 22, учебном корпусе БГСХА, в Улан-Удэнском центре культуры ВСЖД, в Бурятском республиканском индустриальном техникуме, в Бурятском республиканском педагогическом колледже, в МУП «Водоканал» по ул. Красноармейской, 24, в Городском культурном центре и т.д.

В Советском районе рейтинговое голосование пройдет в зданиях школ №№ 1, 3, 4, 9, 33, 37, 44, 54, в Национальной библиотеке по ул. Ербанова, 4, в Улан-Удэнском торгово-экономическом техникуме по пр. Победы, 18, в Бурятском государственном университете по ул. Смолина, 24.

Жители мкрн Стеклозавод могут выбрать набережную и места для ремонта общественных территорий в школе № 43, в культурном-центре «Кристалл» по ул. Радикальцева, 5 а. Жители мкрн Вагжанова смогут прийти в школу №58, жители мкрн Заречный в школу № 8, в культурно-досуговый центр «Заречный» по ул. Кабанской, 49, в мкрн Сокол - в детский центр «Соколенок».

В Октябрьском районе голосование за проекты пройдет в школах № 12, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 29, 32, 35, 47, 49, 50, 52, 56, 57, 63 (113 мкрн), 108 (102 мкрн), в техникумах строительства и городского хозяйства (ул. Геологическая, 10), строительства и городского хозяйства (ул.Терешковой, 56, ), в МУП КСК, пр. Строителей, 72. Жителей мкрн Забайкальский приглашают в Дом культуры по ул. Совхозной, 50 д, мкрна Мясокомбината в Дом культуры «Савва» по ул. Гармаева, 43. А жильцы дома –инвалидов колясочников им. Э. Будаевой могут проголосовать непосредственно в самом здании по ул. Жердева, 44.

В день рейтингового голосования комиссии будут работать с 8:00 до 18:00. Все граждане, имеющие на руках паспорт ( в том числе и подростки от 14 лет), могут прийти и проголосовать за лучший проект набережной – выбрать из трех финалистов победителя и выбрать из 9 представленных общественных территорий один или два объекта, которые отремонтируют уже этим летом.

Подробная информация о проектах на сайте www.buryatia.site/riverside и http://sreda.ulan-ude-eg.ru/

выборы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Творческая лаборатория «Юный драматург» пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 15.03.2018
Уже поступили работы от ребят, желающих попробовать себя в написании пьес на бурятском языке
В Бурятии прошла олимпиада среди студентов вузов
В Бурятии прошла олимпиада среди студентов вузов
Общество, 15.03.2018
Участвовали в олимпиаде представители ведущих образовательных учреждений региона
Байдонов Ключ и река Воровка в Улан-Удэ пока не угрожают подтоплением
Байдонов Ключ и река Воровка в Улан-Удэ пока не угрожают подтоплением
Общество, 15.03.2018
Коммунальщики Улан-Удэ мониторят состояние Байдонова ключа, реки Воровки и других природных источников города, которые могут подтопить жилые дома
В Иркутске откроется фотовыставка «Сохраним Байкал вместе!»
В Иркутске откроется фотовыставка «Сохраним Байкал вместе!»
Общество, 15.03.2018
Выставка уникальных снимков откроется сегодня, 15 марта
Полевой выход артиллерии ВВО начался в Бурятии
Общество, 15.03.2018
Масштабный выход артиллерии стартовал сразу на 13 полигонах в нескольких регионах России
Ливневые канализации Улан-Удэ очищают от снега и мусора
Общество, 15.03.2018
На сегодня очистили «ливневки» на улицах Революции 1905 года, Щорса, Клыпина, Королева, Туполева
Посланник культуры Монголии в РФ прибыл в Бурятию
Общество, 15.03.2018
Господин Дамдинсурэн недавно назначен на пост посланника культуры Монголии в России
Новый учебный корпус получила гимназия №14 в Улан-Удэ
Новый учебный корпус получила гимназия №14 в Улан-Удэ
Общество, 15.03.2018
Состоялся капитальный ремонт ранее пустующего здания для улан-удэнский гимназии №14 на 312 мест
Для особенных детей в Бурятии проведут квест
Общество, 15.03.2018
Республика присоединится к всероссийской «Неделе Инклюзии»
В Улан-Удэ пройдёт ярмарка учебных мест в МВД России
Общество, 15.03.2018
МВД Бурятии приглашает на ярмарку учебных мест образовательных организаций системы МВД России
В Иркутской области иностранцы получили российское гражданство
В Иркутской области иностранцы получили российское гражданство
Общество, 15.03.2018
Сотрудники миграционной службы Межмуниципального отдела МВД России «Заларинский» поздравили иностранных граждан с получением гражданства Российской Федерации
В Улан-Удэ прошёл конкурс агитбригад
В Улан-Удэ прошёл конкурс агитбригад
Общество, 15.03.2018
В состязании «Профсоюз. Новые имена» участвовали 13 команд

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Кадастровой палате Бурятии начала работу Школа электронных услуг
28.02.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Верховный суд РФ о Плохая дорога vs ПДД
26.02.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Что делать жителям Бурятии, если их недвижимость зарегистрировали с ошибкой
23.01.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Судьба словно бабочка
17.01.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Маньяк Попков в Ангарске. В Улан-Удэ невозможен?
12.01.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Бурятии на 91% выполнена целевая модель по кадастровому учету
22.12.2017
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Андрей+папа VS школа №25. Соловьёв и Синяя птица Молодцы или ...?
04.12.2017
Загрузка...
^