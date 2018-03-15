Где в Улан-Удэ можно проголосовать 18 марта за лучшую набережную и благоустройство общественных территорий?

В Октябрьском районе голосование за проекты пройдет в школах № 12, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 29, 32, 35, 47, 49, 50, 52, 56, 57, 63 (113 мкрн), 108 (102 мкрн), в техникумах строительства и городского хозяйства (ул. Геологическая, 10), строительства и городского хозяйства (ул.Терешковой, 56, ), в МУП КСК, пр. Строителей, 72. Жителей мкрн Забайкальский приглашают в Дом культуры по ул. Совхозной, 50 д, мкрна Мясокомбината в Дом культуры «Савва» по ул. Гармаева, 43. А жильцы дома –инвалидов колясочников им. Э. Будаевой могут проголосовать непосредственно в самом здании по ул. Жердева, 44.



В день рейтингового голосования комиссии будут работать с 8:00 до 18:00. Все граждане, имеющие на руках паспорт ( в том числе и подростки от 14 лет), могут прийти и проголосовать за лучший проект набережной – выбрать из трех финалистов победителя и выбрать из 9 представленных общественных территорий один или два объекта, которые отремонтируют уже этим летом.



Подробная информация о проектах на сайте www.buryatia.site/riverside и http://sreda.ulan-ude-eg.ru/





В этот же день на 94 территориально-счетных участках Улан-Удэ состоится рейтинговое голосование по выбору лучшего дизайн-проекта благоустройства набережной Уды и Селенги. Также улан-удэнцы смогут отдать голос за общественную территорию, которую, по их мнению, надо благоустроить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».Голосование будет проходить на 94 территориальных счетных участках, которые расположены рядом или в том же здании, где находятся и избирательные участки. С адресами, где можно проголосовать за лучшую набережную и общественную территорию, можно ознакомиться здесь.В Железнодорожном районе – 36 комиссий, в Советском – 23, в Октябрьском – 35. Организаторы конкурсов продумали заранее все детали, проголосовать могут как жители многоквартирных домов, так и живущие в отдаленных микрорайонах, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.В Железнодорожном районе комиссии принимают в зданиях школ №№ 7, 13, 14, 22, 36, 38, 41, 42, 64, в спортивной школе № 2 по ул. Ю.Коммунаров, школе-интернате N 22, учебном корпусе БГСХА, в Улан-Удэнском центре культуры ВСЖД, в Бурятском республиканском индустриальном техникуме, в Бурятском республиканском педагогическом колледже, в МУП «Водоканал» по ул. Красноармейской, 24, в Городском культурном центре и т.д.В Советском районе рейтинговое голосование пройдет в зданиях школ №№ 1, 3, 4, 9, 33, 37, 44, 54, в Национальной библиотеке по ул. Ербанова, 4, в Улан-Удэнском торгово-экономическом техникуме по пр. Победы, 18, в Бурятском государственном университете по ул. Смолина, 24.Жители мкрн Стеклозавод могут выбрать набережную и места для ремонта общественных территорий в школе № 43, в культурном-центре «Кристалл» по ул. Радикальцева, 5 а. Жители мкрн Вагжанова смогут прийти в школу №58, жители мкрн Заречный в школу № 8, в культурно-досуговый центр «Заречный» по ул. Кабанской, 49, в мкрн Сокол - в детский центр «Соколенок».