Творческая лаборатория «Юный драматург» пройдёт в Улан-Удэ



Поддержку инициативе театра также оказало министерство образования Бурятии. В Бурятский Государственный академический театр драмы уже поступили работы от ребят, желающих попробовать себя в написании пьес на бурятском языке.





Главная задача проекта в условиях дефицита драматургии на бурятском языке – найти детей с искоркой драматургического дара, чтобы помочь им в его развитии. Работа творческой лаборатории «Эдир драматург» начнётся 19 марта и продлится до 31 марта. В течение всего периода ребятам предстоит пройти путь от написания пьес до постановки эскизов на сцене Бурятского Государственного академического театра имени Хоца Намсараева.



Работа пройдёт в три этапа:



с 19 по 27 марта – написание мини-пьес, их обсуждение с наставниками.



с 28 по 30 марта – репетиции, во время которых ребята будут наблюдать за процессом постановки, внося коррективы.



31 марта – показ эскизов на сцене.



Наставниками юных драматургов станут известный драматург и сценарист Вячеслав Дурненков, тренеры из Москвы, режиссёры ГБАТД им. Х. Намсараева.

Творческая лаборатория «Эдир драматург» («Юный драматург») пройдёт в Буряад театре с 19 по 31 марта, сообщает пресс-служба учреждения. Этот необычный и интересный проект будет осуществлён впервые в рамках программы «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия».