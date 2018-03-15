В Бурятии прошла олимпиада среди студентов вузов



6 марта в Бурятском государственном университете стартовала ХХVI республиканская олимпиада среди студентов вузов региона. Галина Фомицкая, первый заместитель министра образования и науки республики, поприветствовала участников олимпиады по экологии, в которой приняли участие 3 вуза республики: БГУ, БГСХА и ВСГУТУ, сообщает пресс-служба ведомства.



По итогам состязания в общекомандном зачёте 1 место заняла команда БГУ, 2 место – команда ВСГУТУ, 3 место – команда БГСХА имени Филиппова.



В индивидуальном зачёте одержали победы:



1 место – Игорь Новолодский, студент 4 курса БГУ,



2 место – Валерий Капустин, студент 4 курса ВСГУТУ,



3 место – Игорь Бадашканов, студент 2 курса ВСГУТУ.



13 марта БГСХА имени Филиппова приняла участников XXVI республиканской олимпиады по экономике, в которой приняли участие представители 4 вузов республики. Это такие учреждения, как БГСХА, ВСГУТУ, БГУ, СибГУТИ.



По итогам состязания в общекомандном зачете 1 место заняла команда БГУ, второе место - команда СибГУТИ, третье место – команда БГСХА имени Филиппова.

В индивидуальном зачёте места распределились следующим образом:



1 место – Светлана Брыкова, студентка 2 курса БГУ,



2 место – Евгения Черняева, студентка 2 курса ВСГУТУ,



3 место – Кристина Шелковникова, студентка 2 курса БГУ.

