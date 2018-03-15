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В Бурятии прошла олимпиада среди студентов вузов

В Бурятии прошла олимпиада среди студентов вузов
Общество, 
Участвовали в олимпиаде представители ведущих образовательных учреждений региона 

6 марта в Бурятском государственном университете стартовала ХХVI республиканская олимпиада среди студентов вузов региона. Галина Фомицкая, первый заместитель министра образования и науки республики, поприветствовала участников олимпиады по экологии, в которой приняли участие 3 вуза республики: БГУ, БГСХА и ВСГУТУ, сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам состязания в общекомандном зачёте 1 место заняла команда БГУ, 2 место – команда ВСГУТУ, 3 место – команда БГСХА имени Филиппова.

В индивидуальном зачёте одержали победы:

1 место – Игорь Новолодский, студент 4 курса БГУ,

2 место – Валерий Капустин, студент 4 курса ВСГУТУ,

3 место – Игорь Бадашканов, студент 2 курса ВСГУТУ.

13 марта БГСХА имени Филиппова приняла участников XXVI республиканской олимпиады по экономике, в которой приняли участие представители 4 вузов республики. Это такие учреждения, как БГСХА, ВСГУТУ, БГУ, СибГУТИ.

По итогам состязания в общекомандном зачете 1 место заняла команда БГУ, второе место - команда СибГУТИ, третье место – команда БГСХА имени Филиппова.
В индивидуальном зачёте места распределились следующим образом:

1 место – Светлана Брыкова, студентка 2 курса БГУ,

2 место – Евгения Черняева, студентка 2 курса ВСГУТУ,

3 место – Кристина Шелковникова, студентка 2 курса БГУ. 
 
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