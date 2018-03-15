В Бурятии прошла олимпиада среди студентов вузов

Участвовали в олимпиаде представители ведущих образовательных учреждений региона
6 марта в Бурятском государственном университете стартовала ХХVI республиканская олимпиада среди студентов вузов региона. Галина Фомицкая, первый заместитель министра образования и науки республики, поприветствовала участников олимпиады по экологии, в которой приняли участие 3 вуза республики: БГУ, БГСХА и ВСГУТУ, сообщает пресс-служба ведомства.
По итогам состязания в общекомандном зачёте 1 место заняла команда БГУ, 2 место – команда ВСГУТУ, 3 место – команда БГСХА имени Филиппова.
В индивидуальном зачёте одержали победы:
1 место – Игорь Новолодский, студент 4 курса БГУ,
2 место – Валерий Капустин, студент 4 курса ВСГУТУ,
3 место – Игорь Бадашканов, студент 2 курса ВСГУТУ.
13 марта БГСХА имени Филиппова приняла участников XXVI республиканской олимпиады по экономике, в которой приняли участие представители 4 вузов республики. Это такие учреждения, как БГСХА, ВСГУТУ, БГУ, СибГУТИ.
По итогам состязания в общекомандном зачете 1 место заняла команда БГУ, второе место - команда СибГУТИ, третье место – команда БГСХА имени Филиппова.
В индивидуальном зачёте места распределились следующим образом:
1 место – Светлана Брыкова, студентка 2 курса БГУ,
2 место – Евгения Черняева, студентка 2 курса ВСГУТУ,
3 место – Кристина Шелковникова, студентка 2 курса БГУ.
Уже поступили работы от ребят, желающих попробовать себя в написании пьес на бурятском языке
В это воскресенье, 18 марта, состоятся выборы президента России
Участвовали в олимпиаде представители ведущих образовательных учреждений региона
Коммунальщики Улан-Удэ мониторят состояние Байдонова ключа, реки Воровки и других природных источников города, которые могут подтопить жилые дома
Выставка уникальных снимков откроется сегодня, 15 марта
Масштабный выход артиллерии стартовал сразу на 13 полигонах в нескольких регионах России
На сегодня очистили «ливневки» на улицах Революции 1905 года, Щорса, Клыпина, Королева, Туполева
Господин Дамдинсурэн недавно назначен на пост посланника культуры Монголии в России
Объекты будут ремонтировать
Заявку можно подать до 17 апреля
Состоялся капитальный ремонт ранее пустующего здания для улан-удэнский гимназии №14 на 312 мест
Республика присоединится к всероссийской «Неделе Инклюзии»
МВД Бурятии приглашает на ярмарку учебных мест образовательных организаций системы МВД России
Сотрудники миграционной службы Межмуниципального отдела МВД России «Заларинский» поздравили иностранных граждан с получением гражданства Российской Федерации
В состязании «Профсоюз. Новые имена» участвовали 13 команд