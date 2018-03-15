Байдонов Ключ и река Воровка в Улан-Удэ пока не угрожают подтоплением

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Коммунальщики Улан-Удэ мониторят состояние Байдонова ключа, реки Воровки и других природных источников города, которые могут подтопить жилые дома



Ежегодно весной в период таяния снега коммунальные службы города проводят противопаводковые мероприятия, в том числе проверяют реки Воровку, Байдонов Ключ, ключ в мкрн Верхняя Березовка, которые располагаются в опасной близости к жилым домам.



Как сообщили в Комбинате по благоустройству, мониторинг проводится дважды в неделю, по данным на 14 марта ситуация на данных участках спокойная. Она может измениться в худшую сторону только лишь в случае резкого потепления и таяния снега.



Река Воровка. При выходе из берегов в зону возможного подтопления паводковыми водами попадают 18 домов в мкрн Таежный, 5 домов по ул. Туннельной, 14 домов по ул. Крылова, 3 дома по ул. Тулаева. В настоящее время опасности подтопления жилых домов по вышеуказанным улицам нет, за исключением домов по ул. Центральной мкрн Таежного в случае резкого повышения температуры окружающей среды и таяния снега.



Ручей Байдонов Ключ. В зону возможного подтопления в случае резкого потепления попадают 23 дома по ул. Тепловой, 18 домов по ул. Лесной (напротив АЗС рядом с мкрн Светлый), 11 домов по ул. Янтарной, ДНТ «Сосновый» мкрн Забайкальский.



В марте 2016 года по ул. Лесной произведена отсыпка и грейдирование 150 метров левого берега русла ручья. Завезено 53 машин грунта (795 тонн). Весной 2017 года также оборудована искусственная дамба от дома № 105 по ул. Тепловой до поворота на республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый». Завезено 2 220 тонн грунта.



В начале апреля коммунальные службы очистят от наледи водопропускные каналы и трубы в местности русла Байдонов ключ и реки Воровки, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.







