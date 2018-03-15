Полевой выход артиллерии ВВО начался в Бурятии



Свыше 7000 военнослужащих подразделений ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа выдвинулись на полигоны и учебно-тренировочные комплексы в Республике Бурятия, Приморском, Хабаровском, Забайкальском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях. Всего будет задействовано 13 полигонов.



Артиллеристы выполнят нормативы по развёртыванию техники и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей и решению задач по их поражению.



В общей сложности будет проведено более 200 тактических учений с артиллерийскими батареями и дивизионами, а также около 20 тренировок по связи и управлению огнем.



На отдельных направлениях координировать действия подразделений на марше будут расчёты беспилотных летательных аппаратов.



Выполнять огневые задачи артиллеристы будут с применением артиллерийских орудий разного калибра, в том числе самоходных артиллерийских установок и гаубиц «Акация», «Гвоздика», «Гиацинт», «МСТА-С», «Пион», реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», противотанковых ракетных комплексов «Фагот» и «Штурм-С», минометных комплексов «Сани», 240-мм самоходных минометов «Тюльпан».



В целях совершенствования навыков ведения артиллерийского огня не менее 50 процентов занятий будет проведено ночью, сообщает пресс-служба ВВО.

