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Полевой выход артиллерии ВВО начался в Бурятии

Общество, 
Масштабный выход артиллерии стартовал сразу на 13 полигонах в нескольких регионах России 

Свыше 7000 военнослужащих подразделений ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа выдвинулись на полигоны и учебно-тренировочные комплексы в Республике Бурятия, Приморском, Хабаровском, Забайкальском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях. Всего будет задействовано 13 полигонов.

Артиллеристы выполнят нормативы по развёртыванию техники и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей и решению задач по их поражению.

В общей сложности будет проведено более 200 тактических учений с артиллерийскими батареями и дивизионами, а также около 20 тренировок по связи и управлению огнем.

На отдельных направлениях координировать действия подразделений на марше будут расчёты беспилотных летательных аппаратов.

Выполнять огневые задачи артиллеристы будут с применением артиллерийских орудий разного калибра, в том числе самоходных артиллерийских установок и гаубиц «Акация», «Гвоздика», «Гиацинт», «МСТА-С», «Пион», реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», противотанковых ракетных комплексов «Фагот» и «Штурм-С», минометных комплексов «Сани», 240-мм самоходных минометов «Тюльпан».

В целях совершенствования навыков ведения артиллерийского огня не менее 50 процентов занятий будет проведено ночью, сообщает пресс-служба ВВО. 
 
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