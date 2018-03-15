Ливневые канализации Улан-Удэ очищают от снега и мусора



Как сообщили в Комбинате по благоустройству, 3100 погонных метров ливневой канализации этой весной будут очищены от снега и мусора. Очистка делается для того, чтобы талые воды не грозили подтоплением жилым домам. А такая вероятность существует, учитывая пятимесячную норму осадков, выпавших в столице Бурятии этой зимой.



Очистку ливневок проводят дважды в год – весной и осенью. Сейчас коммунальщики вскрывают «ливневки», вручную очищают каналы, при необходимости проливают канализацию горячей водой.



На сегодняшний день очистили «ливневки» на таких улицах, как Революции 1905 года, улица Щорса, Клыпина, Королева, Туполева. Ведутся работы по очистке канализаций на улицах Комсомольской, Николая Петрова, Учебной.



Во избежание последствий таяния снега и возможных паводков Комбинатом по благоустройству города уже заготовлено более полутора тысяч мешков с песком и закуплен бутовый камень - стандартный набор для отсыпки и отвода ливневых вод и борьбы с подтоплениями. Деньги на эти цели были выделены заблаговременно. К тому же у комбината есть десять мотопомп, каждая мощностью 120 кубометров воды в час для откачки стоков с проезжей части.



Объявлен конкурс на приобретение техники и оборудования на сумму 7 млн рублей. За счёт городского бюджета в ближайшее время будут приобретены 3 цистерны на илососные машины и машина для откачки жидкости с увеличенным объемом цистерны. На случай нехватки техники также заключено соглашение со сторонними организациями по ее привлечению техники, поступило 9 предложений о предоставлении в аренду 30 единиц автотранспорта.



Помимо Комбината по благоустройству, решением городской комиссии по ЧС была проверена готовность к паводкам сил и средств предприятий и организаций энергетического блока, коммунальных служб города, управляющих организаций, МУП «Водоканал» и других. Администрациями районов и Управлением по ЧС определены улицы, дома, здания, объекты социальной сферы, которые могут быть подтоплены в случае резкого потепления.



Коммунальщики продолжает уборку улиц, вывоз снега с верхних улиц и обочин, а управляющие компании очищают крыши домов и дворы от снега, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

