Заявку можно подать до 17 апреля
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, объявляет конкурс социальных проектов муниципалитетов по развитию эффективных практик поддержки детей и семей с детьми.
К участию в конкурсном отборе приглашаются сельские и городские поселения, муниципальные районы, городские округа, внутригородские территории городов федерального значения, городские округа с внутригородским делением, а также внутригородские районы, которые планируют реализовать на своей территории социальные проекты.
Они должны быть направлены на: содействие активной поддержке родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Проекты по данному направлению включаются в программу фонда «Право быть равным». В них должны быть предусмотрены комплексы мероприятий по поддержке семей с особенными детьми, оказанию помощи таким семьям в преодолении социальной изоляции и сохранении семейных условий воспитания детей.
Также они могут быть направлены на содействие продуктивной социально - значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Это направление проектной работы входит в программу «Не оступись!». К рассмотрению принимаются проекты, направленные на позитивное развитие личности подростков, вступивших в конфликт с законом и обществом, их творческую реализацию, профессиональное самоопределение и успешную социализацию.
Заявки принимаются до 17 апреля включительно, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
Бурятия поучаствует в конкурсе соцпроектов по поддержке детей
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