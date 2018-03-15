Для особенных детей в Бурятии проведут квест

Республика присоединится к всероссийской «Неделе Инклюзии»



Проведение традиционной всероссийской «Недели Инклюзии» направлено на изменение стереотипов мышления о людях с инвалидностью.



Каждую третью неделю марта, начиная с 2009 года, сотрудниками «Общество без барьеров» проводятся мероприятия, направленные на освещение проблем, с которыми сталкиваются дети с инвалидностью при реализации своих прав на доступное и качественное образование. Перед ребёнком с инвалидностью, получившим хорошее образование, открываются широкие просторы в реализации своих возможностей.



В Улан-Удэ особое внимание будет обращено на школы, применяющие инклюзивные подходы в образовании, это коснётся школ № 4, 13 и 18. Также будет организован квест, где на станциях участникам будут задаваться вопросы по теме инвалидности, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

