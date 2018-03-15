МВД Бурятии приглашает на ярмарку учебных мест образовательных организаций системы МВД России
16 марта с 14.00 до 16.00 Управление по работе с личным составом МВД по Республике Бурятия проведет ярмарку учебных мест образовательных организаций системы МВД России по адресу: г. Улан-Удэ, пр.Победы, 14 (спортивный зал).
Сотрудники органов внутренних дел разъяснят всем желающим порядок поступления в образовательные организации системы МВД России, а также требования, предъявляемые к сотрудникам правоохранительных органов, сообщает МВД республики.
Для рассмотрения вопросов, касающихся приема в образовательные организации системы МВД России, граждане должны иметь при себе следующие документы: паспорт гражданина РФ, документы воинского учета, документы об образовании. Весь перечень документов, необходимых при приеме заявлений от граждан в целях изучения возможности приема на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, определен статьей 18 Федерального закона РФ №342-Ф3 от 30.11.2011 года «О службе в органах внутренних дел».
В Улан-Удэ пройдёт ярмарка учебных мест в МВД России
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