В Иркутской области иностранцы получили российское гражданство

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники миграционной службы Межмуниципального отдела МВД России «Заларинский» поздравили иностранных граждан с получением гражданства Российской Федерации



В рамках реализации программы по популяризации государственных символов России в 2017 году они стали участниками государственной программы по переселению соотечественников согласно ФЗ № 62 «О гражданстве Российской Федерации».



В торжественной обстановке каждый переселенец прочитал Присягу гражданина Российской Федерации, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.



Начальник отделения по вопросам миграции Светлана Ермоленко рассказала о роли паспорта в предстоящей жизни, о необходимости его сохранности, ответственности за его утрату, небрежности хранения.



По завершении мероприятия заместитель начальника по работе с личным составом Владимир Никончук подарил гражданкам Российской Федерации букет цветов, а мужской половине обложки к паспорту.

