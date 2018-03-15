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В Иркутской области иностранцы получили российское гражданство

В Иркутской области иностранцы получили российское гражданство
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Сотрудники миграционной службы Межмуниципального отдела МВД России «Заларинский» поздравили иностранных граждан с получением гражданства Российской Федерации

В рамках реализации программы по популяризации государственных символов России в 2017 году они стали участниками государственной программы по переселению соотечественников согласно ФЗ № 62 «О гражданстве Российской Федерации».

В торжественной обстановке каждый переселенец прочитал Присягу гражданина Российской Федерации, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Начальник отделения по вопросам миграции Светлана Ермоленко рассказала о роли паспорта в предстоящей жизни, о необходимости его сохранности, ответственности за его утрату, небрежности хранения.

По завершении мероприятия заместитель начальника по работе с личным составом Владимир Никончук подарил гражданкам Российской Федерации букет цветов, а мужской половине обложки к паспорту.
 
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