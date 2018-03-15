Сотрудники миграционной службы Межмуниципального отдела МВД России «Заларинский» поздравили иностранных граждан с получением гражданства Российской Федерации
В рамках реализации программы по популяризации государственных символов России в 2017 году они стали участниками государственной программы по переселению соотечественников согласно ФЗ № 62 «О гражданстве Российской Федерации».
В торжественной обстановке каждый переселенец прочитал Присягу гражданина Российской Федерации, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Начальник отделения по вопросам миграции Светлана Ермоленко рассказала о роли паспорта в предстоящей жизни, о необходимости его сохранности, ответственности за его утрату, небрежности хранения.
По завершении мероприятия заместитель начальника по работе с личным составом Владимир Никончук подарил гражданкам Российской Федерации букет цветов, а мужской половине обложки к паспорту.
В Иркутской области иностранцы получили российское гражданство
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Масштабный выход артиллерии стартовал сразу на 13 полигонах в нескольких регионах России
На сегодня очистили «ливневки» на улицах Революции 1905 года, Щорса, Клыпина, Королева, Туполева
Господин Дамдинсурэн недавно назначен на пост посланника культуры Монголии в России
Объекты будут ремонтировать
Заявку можно подать до 17 апреля
Состоялся капитальный ремонт ранее пустующего здания для улан-удэнский гимназии №14 на 312 мест
Республика присоединится к всероссийской «Неделе Инклюзии»
МВД Бурятии приглашает на ярмарку учебных мест образовательных организаций системы МВД России
Сотрудники миграционной службы Межмуниципального отдела МВД России «Заларинский» поздравили иностранных граждан с получением гражданства Российской Федерации
В состязании «Профсоюз. Новые имена» участвовали 13 команд
По данным Бурятского гидрометцентра на дорогах города и республики гололедица, накаты
Юным жителям Бурятии разъясняют важность использования защитной экипировки
На вечере бурятский поэт презентует свои новые книги
Им поведали о княгине Ольге, Екатерине II Великой и других женщинах
Они вручили автомобилистам письма и социальные памятки