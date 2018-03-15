В Улан-Удэ прошёл конкурс агитбригад



На конкурсе были представлены профсоюзы работников госучреждений и общественного обслуживания, здравоохранения, образования и науки, Электропрофсоюз, «Дорпрофжел», в том числе 3 команды Рескома профсоюза работников культуры.



Самой первой представила свою программу команда театра кукол «Ульгэр» и сразу задала высокую планку для остальных участников.



В соответствии с тематикой программы конкурсантов отражали деятельность профсоюзов по защите трудовых прав и социально-экономических интересов работников. Они вскрывали недостатки и определяли резервы профсоюзной деятельности по реализации защитных функций, прославляли достойный труд и агитировали за вступление в профсоюз.



По итогам подсчёта баллов призовые места на конкурсе распределились следующим образом:



I место – команда Верховного суда Бурятии;



II место – команда Колледжа искусств имени Чайковского;



III место – команда театра кукол «Ульгэр».



Победители награждены дипломами и сертификатами на тур выходного дня на курорт «Горячинск». Такой же сертификат - в знак благодарности за интересные творческие номера - вручен команде ВСГИК.



Все остальные команды получили дипломы за участие, а председатель Рескома культуры дополнительно наградила свои команды денежными премиями в размере 3 – 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

