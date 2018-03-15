В Улан-Удэ днём до -9

По данным Бурятского гидрометцентра на дорогах города и республики гололедица, накаты



15 марта по республике без осадков. Ветер восточный 1-6, местами 9-14 м/с. Температура ночью 21-26, местами 31-36, по Прибайкалью, южным, юго-западным районам местами 15-20, днём 6-11, местами 0-5 мороза, по северному Прибайкалью, местами северным районам до 15 мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-24, днём 7-9 мороза.