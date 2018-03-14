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14 Марта

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Сотрудники Госархива Бурятии рассказали улан-удэнцам 10 уникальных историй

Сотрудники Госархива Бурятии рассказали улан-удэнцам 10 уникальных историй
Общество, 
13 марта в музее истории республики прошёл второй день архивного фестиваля

Государственный архив РБ впервые провёл публичный лекторий «Архивные документы рассказывают…» в рамках проекта «Архив+музей».

О самых ценных и раритетных документах и фотографиях из собрания Госархива Бурятии рассказала директор архива, доктор исторических наук, Бутит Жалсанова.

Всего слушатели услышали 10 историй. Первая из них была о порядке вручения новых знамен 14 хоринским родам. Это торжественное мероприятие прошло зимой 1838 года. Сам документ написан на монгольской письменности.

– Это распоряжение Верхнеудинского окружного начальника Протопопова Хоринской степной думе, – рассказывает Бутит Жалсанова. – Он предписывает, каким образом должно происходить это вручение знамен. В данном документе, написанном за неделю до начала мероприятия, содержится перечень участвующих и приглашенных, ход церемонии расписан практически по минутам.

Знамена были роскошные - квадратные, с золотым венцом, с вензелями императора Николая, расцвеченные золотом и в красивые цвета с серебряными тесьмами и золотыми кистями. Они были освящены в Анинском дацане и были переданы властям каждого рода.

Следующие истории были не менее увлекательны. В 19 веке рассуждали о «праздношатательстве», отмене калыма у бурят; фотографировали виды города Верхнеудинска. Бутит Цыдыпмункуевна рассказала и том, как встречали агинские буряты наследника престола цесаревича Николая Александровича Романова в 1890-1891 годах во время его «восточного путешествия» от Хабаровска до Красноярска. Были представлены страницы дневника цесаревича, где он описывал свои впечатления от этой встречи.

Среди гостей лектория были студенты, преподаватели, общественные деятели и представители органов власти. Все они с благодарностью отозвались о проведённом мероприятии, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

– У нас таких презентаций нет, – говорит Екатерина, студентка 4-го курса ВСГИК. – Я сама с Красноярского края. Для меня было интересно, что архивисты могут так выступить, рассказать и показать всё, что у них есть.
 
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