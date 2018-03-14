В улан-удэнском музее проходят заседания «Историческая память»

Участники обсудили реставрацию памятников и усадеб



Накануне в музее истории Бурятии имени Хангалова состоялось первое заседание партийного совета по проекту «Историческая память».



Основной целью данного проекта является сохранение исторического и культурного наследия России.



В России - более 90 тысяч памятников федерального, регионального и местного значения. Каждый второй из них требует срочного капитального ремонта, специальных восстановительных усилий.



Поэтому основными задачами проекта являются обеспечение проведения реставрации памятников истории и культуры; изучение и сохранение объектов наследия; принятие архитектурных и градостроительных решений, оказывающих влияние на формирование городской среды, исключительно под контролем экспертов с учётом общественного мнения.



Участниками заседания в рамках проекта обозначены направления деятельности, в которые входит реставрация памятников архитектуры, историко-культурных заповедников и усадебных комплексов; создание музейных стендов в школах и развитие школьного краеведения.



Следующее заседание партийного совета «Историческая память» состоится в апреле, сообщает пресс-служба музея.