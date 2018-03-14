Жителей Бурятии призывают найти себя в списках избирателей

Всю информацию о выборах президента РФ можно найти на сайте ЦИК
Избирательными комиссиями сейчас продолжается работа по уточнению списков избирателей. У каждого жителя Бурятии есть возможность проверить, внесён ли он в список избирателей на участке.
Для этого на сайте ЦИК http://www.cikrf.ru/ необходимо зайти во вкладку «Избирателям» и, внеся свои данные, получить на электронную почту подтверждение о внесении в список. Кроме того, там же можно и узнать свой номер УИК и его местоположение. Такую же информацию можно получить, зайдя на сайт Избирательной комиссии Бурятии.
Жители Улан-Удэ могут получить полезную информацию о проведении выборов на сайте http://vybory.ulan-ude-eg.ru/, сообщает управление по информационной политике администрации города.
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