Наркополицейские станут участниками прямого эфира на радио. Данное мероприятие проводится в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью»
15 марта на радио России-Чита будет работать «горячая линия» по проблемам наркомании. С 10.20 до 11.00 часов любой желающий может позвонить в студию и сообщить о фактах немедицинского употребления наркотиков, а также о фактах распространения, хранения, сбыта и перевозки наркотических средств и психотропных веществ.
Помимо этого, забайкальцы могут получить консультации по вопросам лечения и реабилитации от наркозависимости.
Участниками прямого эфира станут заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю Александр Золотуев, начальник отдела профилактики Центра «СПИД» Александр Коробков и врач психиатр-нарколог Краевого наркологического диспансера Александр Глушенков.
Телефон «горячей линии» 8 (3022) 31-66-99. По желанию граждан анонимность обращения гарантируется, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкальцы смогут задать вопросы по проблемам наркомании
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Юным жителям Бурятии разъясняют важность использования защитной экипировки
На вечере бурятский поэт презентует свои новые книги
Им поведали о княгине Ольге, Екатерине II Великой и других женщинах
Они вручили автомобилистам письма и социальные памятки
13 марта в музее истории республики прошёл второй день архивного фестиваля
Выступление музыкантов пройдёт 21 марта
Таксистам за доставку «ночных бабочек» и вовсе предлагают бонусы
Участники обсудили реставрацию памятников и усадеб
Будет представлено около 40 картин
Жители северного посёлка устали замерзать и рассказывают, как им надоела «борьба с ЖКХ»
Всю информацию о выборах президента РФ можно найти на сайте ЦИК
Наркополицейские станут участниками прямого эфира на радио. Данное мероприятие проводится в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью»
Мероприятие было организовано в Прибайкальском районе республики
Цветы посадят на общественных территориях выбранных жителями
Народный комментатор Юрий Дамбаев посетил тренировку российских спортсменок и показал, как проходит подготовка к чемпионату России по боксу среди женщин