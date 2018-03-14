Забайкальцы смогут задать вопросы по проблемам наркомании

Наркополицейские станут участниками прямого эфира на радио. Данное мероприятие проводится в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью»



15 марта на радио России-Чита будет работать «горячая линия» по проблемам наркомании. С 10.20 до 11.00 часов любой желающий может позвонить в студию и сообщить о фактах немедицинского употребления наркотиков, а также о фактах распространения, хранения, сбыта и перевозки наркотических средств и психотропных веществ.



Помимо этого, забайкальцы могут получить консультации по вопросам лечения и реабилитации от наркозависимости.



Участниками прямого эфира станут заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю Александр Золотуев, начальник отдела профилактики Центра «СПИД» Александр Коробков и врач психиатр-нарколог Краевого наркологического диспансера Александр Глушенков.



Телефон «горячей линии» 8 (3022) 31-66-99. По желанию граждан анонимность обращения гарантируется, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.