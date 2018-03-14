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14 Марта

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В Улан-Удэ прибывают сильнейшие девушки-боксёры России (видео)

В Улан-Удэ прибывают сильнейшие девушки-боксёры России (видео)
Общество, 
Народный комментатор Юрий Дамбаев посетил тренировку российских спортсменок и показал, как проходит подготовка к чемпионату России по боксу среди женщин

В Улан-Удэ на чемпионат России по боксу прибывают спортсменки со всей страны. Учебно-тренировочные сборы проходят в Физкультурно-спортивном комплексе, сообщили в федерации бокса Бурятии.

На данный момент в Улан-Удэ находятся 83 спортсменки и 23 тренера из 24 регионов России. В их числе старшие тренеры Александр Черноиванов, Ашот Гаракян, Виталий Хоминец и Евгений Тарасов, а также врач сборной Владислав Лакаткин. Сегодня утром прилетел начальник женской сборной команды РФ Анна Микряшова.

Народный комментатор Юрий Дамбаев, выигравший в прошлом году конкурс Первого канала, посетил тренировку российских спортсменок в ФСК.

– Друзья, Улан-Удэ становится столицей российского бокса. Именно в нашем городе с 19 по 24 марта состоится чемпионат России по этому виду спорта. В столицу Бурятии съедутся сильнейшие спортсменки со всей страны. И, конечно же, следить за этим турниром вы сможете в прямом эфире нашей трансляции. Турнир для вас буду комментировать я, ваш народный комментатор, Юрий Дамбаев. И, конечно же, особое внимание будет приковано к нашим бурятским спортсменкам. Давайте болеть за Бурятию и следить за боксом в прямом эфире. Чемпионат России в Улан-Удэ уже скоро начнется, – заявил Юрий Дамбаев.





Ожидается прибытие ещё около 120 спортсменок из 25 регионов России.

Напомним, республика выиграла право проведения чемпионата России по боксу среди женщин. Впервые в истории Бурятии столь значимое спортивное событие пройдёт с 19 по 24 марта в ФСК. Спортсменки из Бурятии составят сильную конкуренцию другим участницам, о чем говорят результаты чемпионата и первенства Сибирского федерального округа (СФО), первенства России по боксу.

Защищать честь республики на чемпионате России по боксу среди женщин будут 8 спортсменок: Екатерина Грати (48 кг), Эржена Бадмаринчинова, Кристина Серебрякова (54 кг), Людмила Воронцова (57 кг), Наталья Шадрина (60 кг), Дулма Лумбунова (75 кг), Дарима Сандакова (75 кг), Кристина Ткачева (свыше 81 кг).

Билеты на чемпионат России по боксу среди женщин уже можно приобрести в СибКассах.

Справка:

Юрий Дамбаев – победитель конкурса Первого канала «Народный комментатор», получивший в качества приза работу с Виктором Гусевым на футбольном матче Россия - Аргентина. Также Юрий является претендентом на роль официального комментатора чемпионата мира по футболу 2018. Будет официальным комментатором чемпионата России по боксу среди женщин.


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