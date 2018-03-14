В Бурятии прошёл фестиваль молодых избирателей



Фестиваль был посвящён Дню молодого избирателя. Участники во время мероприятия рассказывали о своих политических взглядах, демонстрировали знания по истории России, рисовали плакаты, призывающие прийти на выборы. Они провели здесь и танцевальный флешмоб, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Бурятии.



- Мероприятие проводится ежегодно, ребятам оно нравится, с нетерпением ждут. С каждым разом количество участников растёт. Сами они отмечают, что приобрели новых друзей, обменялись опытом, - рассказала специалист молодёжного центра республики Юлия Фомичёва.

