В Бурятии прошёл фестиваль молодых избирателей

Мероприятие было организовано в Прибайкальском районе республики
Фестиваль был посвящён Дню молодого избирателя. Участники во время мероприятия рассказывали о своих политических взглядах, демонстрировали знания по истории России, рисовали плакаты, призывающие прийти на выборы. Они провели здесь и танцевальный флешмоб, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Бурятии.
- Мероприятие проводится ежегодно, ребятам оно нравится, с нетерпением ждут. С каждым разом количество участников растёт. Сами они отмечают, что приобрели новых друзей, обменялись опытом, - рассказала специалист молодёжного центра республики Юлия Фомичёва.
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Мероприятие было организовано в Прибайкальском районе республики
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