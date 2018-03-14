Цветы посадят на общественных территориях выбранных жителями
Клубы садоводов и огородников планируют в этом году продолжить работу по озеленению и оформлению цветочных клумб в скверах и общегородских территориях, благоустроенных в Иркутске. Инициатива была одобрена на заседании координационного Совета.
По словам заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре Татьяны Эдельман, в прошлом году силами садоводов-волонтёров были оформлены клумбы и зелёные уголки на бульваре им. Гагарина, улице 5-армии, на пересечении улиц Марата и Российская, на пересечении улиц Некрасова и Пролетарской, на улице Советской и улице Сухэ-Батора.
- Была проведена большая работа, результат которой радовал иркутян прекрасными цветами на ярких клумбах. Хочу поблагодарить за этот вклад в благоустройство городских территорий клубы садоводов и огородников, - подчеркнула Татьяна Эдельман.
В 2017 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 13 общественных пространств и 208 дворовых территорий.
А 18 марта жители определят те проекты, которые будут благоустроены в 2018 году. В этот день в городе будут развернуты специальные участки, где можно проголосовать за территории, которые нуждаются в реконструкции. Всего для голосования утверждено 28 пространств, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Клубы садоводов и огородников оформят клумбы в Иркутске
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