Клубы садоводов и огородников оформят клумбы в Иркутске

Цветы посадят на общественных территориях выбранных жителями



Клубы садоводов и огородников планируют в этом году продолжить работу по озеленению и оформлению цветочных клумб в скверах и общегородских территориях, благоустроенных в Иркутске. Инициатива была одобрена на заседании координационного Совета.



По словам заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре Татьяны Эдельман, в прошлом году силами садоводов-волонтёров были оформлены клумбы и зелёные уголки на бульваре им. Гагарина, улице 5-армии, на пересечении улиц Марата и Российская, на пересечении улиц Некрасова и Пролетарской, на улице Советской и улице Сухэ-Батора.



- Была проведена большая работа, результат которой радовал иркутян прекрасными цветами на ярких клумбах. Хочу поблагодарить за этот вклад в благоустройство городских территорий клубы садоводов и огородников, - подчеркнула Татьяна Эдельман.



В 2017 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 13 общественных пространств и 208 дворовых территорий.



А 18 марта жители определят те проекты, которые будут благоустроены в 2018 году. В этот день в городе будут развернуты специальные участки, где можно проголосовать за территории, которые нуждаются в реконструкции. Всего для голосования утверждено 28 пространств, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

