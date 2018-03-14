В улан-удэнской колонии прошёл конкурс «Мисс Весна – 2018»

Победительницей стала осуждённая отряда №2



В исправительной колонии №7 для женщин прошёл конкурс «Мисс Весна – 2018». В мероприятии приняли участие представительницы трёх отрядов учреждения.



Конкурсантки пели, разыгрывали представления, читали стихи и приняли участие в дефиле модной одежды.



Победительницей конкурса стала осуждённая отряда №2, второе место заняла осуждённая из 3-го отряда, а третье место - участница из отряда №1.



Мероприятие стало традиционным и проводится в учреждении уже шестой год, сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.

