Победительницей стала осуждённая отряда №2
В исправительной колонии №7 для женщин прошёл конкурс «Мисс Весна – 2018». В мероприятии приняли участие представительницы трёх отрядов учреждения.
Конкурсантки пели, разыгрывали представления, читали стихи и приняли участие в дефиле модной одежды.
Победительницей конкурса стала осуждённая отряда №2, второе место заняла осуждённая из 3-го отряда, а третье место - участница из отряда №1.
Мероприятие стало традиционным и проводится в учреждении уже шестой год, сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.
В улан-удэнской колонии прошёл конкурс «Мисс Весна – 2018»
Общество, Фото:
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